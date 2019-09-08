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Khabib Nurmagomedov, Poirier'i 3 rauntta devirdi

UFC'de yılın karşılaşması olarak adlandırılan Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi 3 raunt sürdü ve Khabib unvanını korudu.

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Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak UFC başkanına sarıldı.
 
Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.
Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.
UFC ve MMA severlerin aylardır merakla beklediği Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier karşılaşmasına Abu Dabi ev sahipliği yaptı.
 

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