Khabib Nurmagomedov, Poirier'i 3 rauntta devirdi
UFC'de yılın karşılaşması olarak adlandırılan Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi 3 raunt sürdü ve Khabib unvanını korudu.
Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak UFC başkanına sarıldı.
Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.
Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.
UFC ve MMA severlerin aylardır merakla beklediği Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier karşılaşmasına Abu Dabi ev sahipliği yaptı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.