Star.com.tr 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:15 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 19:19

Eski UFC hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan itiraf geldi. Rus dövüşçü Amerikalı meslektaşı Henry Sehudo'nun seviyesinin kendisininkinden daha yüksek olduğuna inandığını açıkladı.

Khabib Nurmagomedov'un açıklaması şu şekilde:



"Dürüst olmak gerekirse, Henry Sehudo'nun seviyesinin benimkinden biraz daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Her şey olimpiyat altın madalyasıyla ilgili. Bu tamamen farklı bir seviye. Böyle bir başarı, her sporcunun hayalidir." diye konuştu.

Khabib sözlerine şu şekilde devam etti: Serbest stil güreşte Sejudo, Olimpiyat Oyunlarının şampiyonu, Dünya Kupası'nın galibi, üç kez de Pan Amerikan şampiyonluklarını kazandı. Pan Amerikan Oyunları şampiyonu oldu. Henry aynı zamanda eski bir UFC siklet şampiyonudur da... Henry bu alanda benim önümde.

Nurmagomedov Ekim 2020'de Amerikalı Justin Gaethje'yi mağlup edip , UFC şampiyonu unvanını üçüncü kez korumuştu. 29 zafer kazanan ve tek bir yenilgi almayan Khabib dövüş kariyerinin sona erdiğini açıklamıştı. Khabib, UFC'ye ilk kez 2012'de çıkmıştı.

KHABİB NURMAGOMEDOV FUTBOLCULUK HAYALİNE KAVUŞUYOR



Öte yandan Makhachkala'dan Legion-Dynamo futbol kulübünün yönetimi, eski UFC hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov ile profesyonel bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüp açıklamasında, "Lejyonumuz, büyük savaşçılara ihtiyacımız olan büyük bir savaşla karşı karşıya. Khabib ile birlikte RPL ekibini ağırlamaya hazırlanıyoruz." dedi.