Khabib Nurmugamedov: McGregor dinime hakaret etti

İşte Nurmugamedov'un sözleri:

"Nevada Atletik Komisyonu'ndan ve Vegas'tan özür diliyorum. Biliyorum, benim en iyi tarafımı görmediniz. Fakat, ben de bir insanım.

İnsanlar, benim kafesten sıçrayışım ve sonrası hakkında konuşuyorlar sadece, bunu anlamıyorum. Conor McGregor dinime hakaret etti, ülkeme hakaret etti, babama hakaret etti. Brooklyn'e geldi ve benim otobüsümü parçaladı. Birkaç insanı öldürmeye teşebbüs ettiler. Bu konuşulanlar nedir? İnsanlar, kafesten çıkışımı mı konuşacaklar sadece? Anlayamıyorum...

Bakın, bu spor saygı doludur, küfürle dolu bir spor değil. Ben oyunu değiştirmek istiyorum. Kimse, bir diğerinin dinine, ülkesine hakaret edemez."