Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Khabib: Sözleşmemi yırtarım

ABD’li Karma Dövüş Sanatları Organizatör Şirketi’nin (UFC) arkadaşı Tuhugov’u kovmaya çalıştığını belirten Khabib, “O giderse benim de kontratımı feshedin. Yoksa onu ben kendim yırtarım” şeklinde konuştu.

  • StarSpor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DİNİNE küfür, ülkesine ve ailesine hakaret eden İrlandalı rakibi McGregor’u ringe seren ve şampiyon unvanını koruyan Dağıstan asıllı Rus karma dövüş ustası Khabib Nurmagomedov, sözleşmeyle bağlı bulunduğu UFC’ye resti çekti. Nurmagomedov, ABD’li Karma Dövüş Sanatları Organizatör Şirketi’ne (UFC) sözleşmesini feshetmeye hazır olduğunu bildirdi. 

İRLANDALI DA KARDEŞİME VURDU

Olaylara karışan arkadaşı ve vatandaşı Tuhugov’un, Artem Lobov’la yapacağı maçtan men edilmesi Nurmagamedov’u çileden çıkardı. Şampiyon, “UFC’nin yaptırımları tek taraflı. Neden hiç kimse vatanıma, dinime, milletime, aileme edilen hakaretleri söylemiyor? Tuhugov’u sadece McGregor’a vurduğu için kovmak istiyorsunuz. McGregor da benim kardeşime vurdu. Onu kovarsanız, beni de gönderin” diye konuştu.

2 MİLYON $ DA SİZDE KALABİLİR

“Biz Ruslar kardeşlerimizi asla yarı yolda bırakmayız”diyerek sözlerine devam eden Nurmagamedov şunları söyledi: “Vatandaşım Tuhugov’u kovduğunuzda benim kontratımı da feshedin. Aksi takdirde bana ödemediğiniz 2 milyon dolar da sizde kalsın. Bu parayı vermekle ilgili bayağı meşgul görünüyorsunuz. Umarım boğazınıza yapışmaz. Biz onurumuzu koruyoruz. Bu uğurda da sona kadar gideceğiz.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA