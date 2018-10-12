Khabib: Sözleşmemi yırtarım

DİNİNE küfür, ülkesine ve ailesine hakaret eden İrlandalı rakibi McGregor’u ringe seren ve şampiyon unvanını koruyan Dağıstan asıllı Rus karma dövüş ustası Khabib Nurmagomedov, sözleşmeyle bağlı bulunduğu UFC’ye resti çekti. Nurmagomedov, ABD’li Karma Dövüş Sanatları Organizatör Şirketi’ne (UFC) sözleşmesini feshetmeye hazır olduğunu bildirdi.

İRLANDALI DA KARDEŞİME VURDU

Olaylara karışan arkadaşı ve vatandaşı Tuhugov’un, Artem Lobov’la yapacağı maçtan men edilmesi Nurmagamedov’u çileden çıkardı. Şampiyon, “UFC’nin yaptırımları tek taraflı. Neden hiç kimse vatanıma, dinime, milletime, aileme edilen hakaretleri söylemiyor? Tuhugov’u sadece McGregor’a vurduğu için kovmak istiyorsunuz. McGregor da benim kardeşime vurdu. Onu kovarsanız, beni de gönderin” diye konuştu.

2 MİLYON $ DA SİZDE KALABİLİR

“Biz Ruslar kardeşlerimizi asla yarı yolda bırakmayız”diyerek sözlerine devam eden Nurmagamedov şunları söyledi: “Vatandaşım Tuhugov’u kovduğunuzda benim kontratımı da feshedin. Aksi takdirde bana ödemediğiniz 2 milyon dolar da sizde kalsın. Bu parayı vermekle ilgili bayağı meşgul görünüyorsunuz. Umarım boğazınıza yapışmaz. Biz onurumuzu koruyoruz. Bu uğurda da sona kadar gideceğiz.”