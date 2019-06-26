Khedira’dan indirim talebi

talya şampiyonu Juventus’la olan sözleşmesini feshetmesi beklenen Alman futbolcu Sami Khedira, bir süredir Beşiktaş’ın transfer gündemini meşgul ediyordu. Siyah Beyazlılar’ın transferi için görüşmelerde bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgili İtalyan basınından flaş bir haber geldi. Tuttosport gazetesi, Kartal’ın Juve’de yıllık 6 milyon euro kazanan Khedira’dan ücretinde indirip yapmasını talep ettiğini belirterek, “Türk ekibi Khedira’yı istiyor ama maliyetini yüksek buluyor” ifadelerine yer verdi. Yönetimin, Alman yıldızı senelik 3.5 milyon euroya iknaya çalıştığı öğrenildi.