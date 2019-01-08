Khimki Moskova: 84 Fenerbahçe Beko: 78
THY EuroLeague'in 17. haftasında lider Fenerbahçe Beko, Rusya'da Khimki Moskova'ya uzatmada 84-78 mağlup oldu ve 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımına uzatma periyodu sonunda 84-78 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından ligde Fenerbahçe Beko 2. mağlubiyetini alırken, Khimki ise 7. galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Beko bu sezon THY Avrupa Ligi'ne sadece Anadolu Efes'e kaybetmişti.
Khimki: 84 - Fenerbahçe Beko: 78
1. Periyot Sonucu: 13-23
2. Periyot Sonucu: 38-41 (25-18)
3. Periyot Sonucu: 57-54 (19-13)
4. Periyot Sonucu: 72-72 (15-18)
Uzatma Periyodu Sonucu: 84-78 (12-6)
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