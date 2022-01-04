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  • Khouma Babacar Alanyaspor'dan ayrılıyor! İtalya yolcusu...
Spor

Khouma Babacar Alanyaspor'dan ayrılıyor! İtalya yolcusu...

Alanyaspor'un golcüsü Khouma Babacar'a İtalya'nın Pisa ve Brescia takımlarının talip olduğu ve Senegalli golcünün de futbol hayatını İtalya'da sürdürmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Star.com.tr4 Ocak 2022 Salı 15:24 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 15:25
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Aytemiz Alanyaspor'un iki yıllığına Sassuolo'dan kiraladığı Senegalli forvet Khouma Babacar, İtalya'ya geri dönme hazırlığında... 28 yaşındaki futbolcuyu, Serie B takımlarından Pisa ve Brescia'nın transfer etmek istediği öğrenildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie B'nin ilk iki sırasında yer alan ve şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın hedefinde Babacar var. Golcü futbolcunun da İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ve sezon sonu bitecek olan kiralık sözleşmesinin sonunu beklemeden Alanyaspor'dan ayrılabileceği iddia edildi.

Akdeniz temsilcisinin de Senegalli golcünün sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyebileceği ve Babacar'ın en geç sezon sonunda İtalya'ya geri dönebileceği belirtiliyor.

Khouma Babacar, İtalya'da daha önce Fiorentina, Lecce, Padova, Modena ve Sassuolo formalarını giydi. Geçen sezon Alanyaspor'a transfer olan Babacar, turuncu yeşilli takımda 44 maçta oynadı ve 17 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Star.com.tr

  • Khouma Babacar
  • Pisa
  • Brescia

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