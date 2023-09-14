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Spor

Khvicha Kvaratskhelia, sessizliğe büründü

Napoli'nin Gürcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, Mart ayından bu yana oynadığı son 21 maçta gol atamadı.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 01:04 - Güncelleme:
Khvicha Kvaratskhelia, sessizliğe büründü
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Napoli'nin Gürcü yıldız futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia, yaşadığı performans düşüklüğüyle dikkat çekiyor. Geçen sezon Napoli'nin İtalya Serie A şampiyonluğunda kilit isimlerden olan 22 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibinde ve Gürcistan Milli Takımı'nda çıktığı son 21 karşılaşmada gol atamadı. Son golünü 19 Mart'ta oynanan ve Napoli'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Torino müsabakasında kaydeden Kvaratskhelia, o maçtan bu yana oynadığı 21 mücadelede sadece 2 asist yaptı.

Geçen sezon 14 gol, 14 asistlik performans sergilemişti

2022-2023 sezonu başında Dinamo Batumi'den Napoli'ye transfer olan Gürcü futbolcu, sergilediği performansla adından söz ettirmişti. 22 yaşındaki oyuncu, Napoli formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Serie A'da çıktığı ilk 29 karşılaşmada 14 gol ve 14 asist kaydetmişti.

  • Khvicha Kvaratskhelia gol atamadı
  • Napoli futbolcu
  • Mart ayından beri

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