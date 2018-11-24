Kick Boks Milli Takımı'ndan 22 madalya
Türkiye Kick Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 22 madalya kazandı.
Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 5 gümüş, 15 bronz olmak üzere toplamda 22 madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonada bütün sporcuların elinden gelen her şeyi yaptığını söyleyen Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda sporcularımız 22 madalya kazandı. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. En büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Bakan Yardımcımız Sayın Sinan Aksu'ya, Bakan Yardımcımız Sayın İhsan Selim Baydaş'a, Spor Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan'a, Spor Toto Teşkilatı Başkan Vekili Sayın Bünyamin Bozgeyik'e, bütün Gençlik Spor Bakanlığı Teşkilatına ve bizlerden dualarını esirgemeyen camiamıza ve Yüce Milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:
Recep Men 74 Kg Light Contact
Beyza Fatma Özçakar 70 Kg Full Contact
AVRUPA 2'NCİSİ OLAN SPORCULAR
Musa Sevil 57 Kg Point Fighting
Hüseyin Semerci 79 Kg Point Fighting
Sedat Demir 51 Kg Full Contact
Onur Çelik 81 Kg Full Contact
Hasan Mert Kızıl 91 Kg Full Contact
AVRUPA 3'ÜNCÜSÜ OLAN SPORCULAR
Enes Karakuş +94 Kg Point Fighting
Mustafa Ayten 89 Kg Point Fighting
Selvican Çakmak 55 Kg Point Fighting
Mehmet Fırat 57 Kg Light Contact
Mehmet Güler +94 Kg Light Contact
Mehmet Mıstık 89 Kg Light Contact
Murat Erdem 94 Kg Light Contact
Nurettin Diler 63 Kg Light Contact
Şükran Tebaa Büyükdemir 55 Kg Light Contact
Dilber Dönmez +70 Kg Full Contact
Ekrem Ahmet Aksan 86 Kg Full Contact
Emine Arslan 52 Kg Full Contact
Hasan Zilan 54 Kg Full Contact
Remziye Yenikan 48 Kg Full Contact
Samet Açınmak 57 Kg Full Contact
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