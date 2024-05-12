Kilidi Barış Alper Yılmaz açtı

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Mücadelenin 45+4. dakikasında Dries Mertens'in ortasında arka direkte kafa vuruşu yapan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. 23 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından bugün Anneler Günü olması nedeniyle formasının altında annesiyle olan fotoğrafı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz, böylece Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. Yılmaz'ın bu sezon 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Barış Alper'in yerine 90+4. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.