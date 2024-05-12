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Spor

Kilidi Barış Alper Yılmaz açtı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

IHA12 Mayıs 2024 Pazar 22:54 - Güncelleme:
Kilidi Barış Alper Yılmaz açtı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Mücadelenin 45+4. dakikasında Dries Mertens'in ortasında arka direkte kafa vuruşu yapan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. 23 yaşındaki futbolcu, attığı golün ardından bugün Anneler Günü olması nedeniyle formasının altında annesiyle olan fotoğrafı gösterdi.

Barış Alper Yılmaz, böylece Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti. Yılmaz'ın bu sezon 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor.

Maça 11'de başlayan Barış Alper'in yerine 90+4. dakikada Wilfried Zaha oyuna dahil oldu.

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