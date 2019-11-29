Kim çıkarsa çıksın fark etmez

AVRUPA Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya’nın başkenti Bükreş’te çekilecek. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının TSİ 20.00’de çekilecek kurasında 24 ülke 4 torbada yer alacak. Fransa’nın ardından Euro 2020 vizesi alan Türkiye kuraya 3. torbadan katılacak.

Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020’deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak. Avrupa Şampiyonası tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. Roma, Bakü, St.Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Budapeşte ve Münih’te grup maçları olacak.

Finallerde 4’er takımlı 6 grup olacak ve ilk 2 sırayı alanlar gruptan çıkacak. İtalya’nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı’nda 12 Haziran’da başlayacak EURO 2020 dev serüven, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda 12 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasıyla son bulacak.