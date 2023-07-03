Kim Min-jae adım adım Bayern Münih'e

Geçtiğimiz yaz 18 milyon euro'ya Fenerbahçe'den Napoli'nin yoluna tutan Güney Koreli stoper, İtalyan ekibiyle çarpıcı bir performans sergilemiş ve takımıyla 33 sene sonra lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle de anılan 26 yaşındaki futbolcunun tercihi Alman devi Bayern Münih oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Kim Min Jae, hafta içinde Almanya'ya gidip sağlık kontrollerinden geçecek.

Bayern, Güney Koreli stoper için Napoli'ye 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödeyecek.