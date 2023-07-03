İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9607
  • EURO
    28,3688
  • ALTIN
    1607.97
  • BIST100
    6015.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Kim Min-jae adım adım Bayern Münih'e

Alman devi Bayern Münih, Napoli forması giyen Kim Min-jae ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
Kim Min-jae adım adım Bayern Münih'e
ABONE OL

Geçtiğimiz yaz 18 milyon euro'ya Fenerbahçe'den Napoli'nin yoluna tutan Güney Koreli stoper, İtalyan ekibiyle çarpıcı bir performans sergilemiş ve takımıyla 33 sene sonra lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Adı İngiltere Premier Lig ekipleriyle de anılan 26 yaşındaki futbolcunun tercihi Alman devi Bayern Münih oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Kim Min Jae, hafta içinde Almanya'ya gidip sağlık kontrollerinden geçecek.

Bayern, Güney Koreli stoper için Napoli'ye 50 milyon euroluk serbest kalma bedeli ödeyecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.