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Spor

Kim Min-jae adım adım Manchester United'a

Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Kim Min-jae adım adım Manchester United'a yaklaşıyor.

14 Haziran 2023 Çarşamba 00:10 - Güncelleme:
Kim Min-jae adım adım Manchester United'a
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Güney Koreli futbolcunun Kırmızı Şeytanlar'la her konuda anlaştığı ifade edilirken 1 Temmuz sonrası 60 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ödenerek transferin gerçekleşeceği kaydedildi. Min-Jae'nin Manchester United'la yıllık 9 milyon sterlinlik maaş karşılığı uzun soluklu bir sözleşme yapacağı da gelen bilgiler arasında.

İtalyan basınının bu haberleri sonrası gözler başarılı savunmacıya çevrildi. Min-Jae'yi uzun süredir başta İtalyan ekipleri olmak üzere Premier Lig'den de Newcastle ile Arsenal kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veriyordu.

Kim Min Jae, sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euroya transfer edilmiş ve 26 yaşındaki oyuncu gösterdiği performansla Napoli'nin Serie A'daki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

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