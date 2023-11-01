Kim Min-Jae, Asya'da Yılın Uluslararası Oyuncusu seçildi

Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, gösterdiği başarılı performansla Asya Kıtası'nda 2022 yılının en iyi uluslararası futbolcusu ödülüne layık görüldü. Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl İtalya'da Napoli ile şampiyonluk yaşayan, Bayern Münih ve Güney Kore Milli Takımı'nda da başarılı performansını sürdüren 26 yaşındaki futbolcunun, AFC Asya'da Yılın Uluslararası Oyuncusu ödülü kazandığı belirtildi.

Kim Min-Jae, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti ve daha sonra Napoli'ye transfer olmuştu.

Güney Koreli futbolcunun bu sezon Bayern Münih ile 9'u Bundesliga, 3'ü de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 11'de görev aldığı 12 müsabakada, Alman ekibi mağlubiyet yaşamadı.