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Spor

Kim Min-Jae: Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak olan Güney Kore'de Kim Min-Jae, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2022 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Kim Min-Jae: Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum
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Güney Kore forması giyen Kim Min-Jae, Brezilya ile oynayacakları son 16 turu karşılaşması öncesi konuştu.

Sakatlığı nedeniyle Portekiz karşılaşmasında forma giyemeyen 26 yaşındaki futbolcu, "Daha kötü bir sakatlığım olsa bile Brezilya'ya karşı sahaya çıkmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum." dedi.

Portekiz maçında oynayamadığı için üzüntüsünü de dile getiren Kim Min Jae, "Portekiz maçında oynayamadığım için çok üzüldüm. Sakatlıklar beni etkiledi ve yüzde yüz değildim. Bu nedenle teknik heyet, bu kadar önemli bir karşılaşmada risk almadı." ifadelerini kullandı.

Güney Kore, Brezilya ile pazartesi günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

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