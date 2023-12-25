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Spor

Kim Min Jae için transfer itirafı!

Lazio'nun eski sportif direktörü Igli Tare, bir dönem Fenerbahçe forması da giymiş olan Kim Min Jae için bir itirafta bulundu.

25 Aralık 2023 Pazartesi 20:02 - Güncelleme:
Kim Min Jae için transfer itirafı!
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Lazio'nun eski sportif direktörü Igli Tare, transfer konusunda pişmanlıkları ve elinden kaçırdığı isimlerle ilgili konuştu.

Tare, şu anda Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae'nin transferde elinden kaçan isimlerden biri olduğunu söyledi. Igli Tare, Güney Koreli futbolcuya Çin'de oynadığı dönemde Fenerbahçe'den önce teklif yaptığını kaydetti.

Igli Tare, "Kim de bir pişmanlık. Çin'de oynarken, Fenerbahçe'ye gitmeden önce bir teklif yapmıştık." dedi.

Beijing Guoan'dan 2021 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Kim Min Jae; 2022'de Napoli'ye, 2023'te ise Bayern Münih'e imza attı.

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