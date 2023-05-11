Kim Min Jae, Napoli şampiyonluğu hakkında konuştu

Napoli'nin sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min-Jae şampiyonluk hakkında açıklamalarda bulundu.

KFA TV'ye konuşan Min-Jae, "Şampiyonluğu kazandığımız için çok mutluyum, hislerimi ve mutluluğumu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çok çalışılmış bir zafer elde ettik. Hayatım boyunca bir daha böyle bir kutlama görebilir miyim, bilmiyorum." dedi.

"BANA HESAP ÖDETMİYORLAR"

Napoli halkının kendisine çok iyi davrandığını söyleyen Güney Koreli oyuncu, "Gittiğim her yerde müthiş bir ilgi görüyorum ve doğruyu söylemek gerekirse bu beni biraz rahatsız hissettiriyor. Mesela gittiğim restoranlarda menüde yazan fiyatı ödemek istiyorum ama çoğu zaman benden az para istiyorlar. Bunun için Napoli şehrine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Napoli, Kim Min-Jae'yi sezon başında 18 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den transfer etmişti.