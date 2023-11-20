Kim Min Jae soyuldu!

Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae, hırsızlık şoku yaşadı.
Bild'in haberine göre, Başarılı stoper, Münih'teki yeni evine taşınırken pirinç pişirme makinesi çalındı.
Yıldız oyuncu, eşyalarının içinde bulundu paketleri içeri taşırken hırsız, Kim Min-Jae'nin dışarıda bıraktığı makineyi alarak bir anda kayıplara karıştı.
Ülkesinin orijinal ürünlerine değer veren Kim, Kore'den yeni bir makine siparişi verdi.
Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Napoli'den 50 milyon euro bonservisle Bayern'e transfer olmuştu.
Bayern Münih formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Koreli futbolcu, 1452 dakika sahada kaldı.