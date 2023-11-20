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Spor

Kim Min Jae soyuldu!

Bundesliga devi Bayern Münih'in başarılı stoperi Kim Min Jae, Münih'teki yeni evine taşınırken soyuldu. Başarılı stoperin kapısının önünden pirinç pişirme makinesi çalındı.

20 Kasım 2023 Pazartesi 18:20 - Güncelleme:
Kim Min Jae soyuldu!
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Bayern Münih'in yıldız stoperi Kim Min-Jae, hırsızlık şoku yaşadı.

Bild'in haberine göre, Başarılı stoper, Münih'teki yeni evine taşınırken pirinç pişirme makinesi çalındı.

Yıldız oyuncu, eşyalarının içinde bulundu paketleri içeri taşırken hırsız, Kim Min-Jae'nin dışarıda bıraktığı makineyi alarak bir anda kayıplara karıştı.

Ülkesinin orijinal ürünlerine değer veren Kim, Kore'den yeni bir makine siparişi verdi.

Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Napoli'den 50 milyon euro bonservisle Bayern'e transfer olmuştu.

Bayern Münih formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Koreli futbolcu, 1452 dakika sahada kaldı.

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