İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2023 Pazar / 9 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kim Min Jae transfer iddialarına cevap verdi
Spor

Kim Min Jae transfer iddialarına cevap verdi

Napoli'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, transfer iddialarına açıklık getirdi.

28 Mayıs 2023 Pazar 17:34 - Güncelleme:
Kim Min Jae transfer iddialarına cevap verdi
ABONE OL

Napoli'nin savunma oyuncusu Kim Min Jae, transfer için gelen soruya yanıt verdi.

Manchester United ve Paris Saint-Germain ile adı geçen Güney Koreli savunma oyuncusu, ülkesinden TVN kanalının mikrofonlarına konuştu. Kim Min Jae, transferi için gelen soru karşısında ise, "Menajerim dışarıda, doğrudan ona sorabilirsiniz" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'den Napoli'ye transferinin ardından İtalyan ekibinin kilit isimlerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcu, 33 yıl sonra gelen şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Kim Min Jae, Napoli forması altında çıktığı 45 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.