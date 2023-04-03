Kim Min Jae transferinde avantaj Liverpool'da

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmasının ardından İtalyan ekibindeki performansıyla dikkat çeken Kim Min Jae'nin adı transfer ile anılmaya devam ediyor.

Son dönemde Manchester United ve Liverpool'un, Güney Koreli savuma oyuncusu için istekli olduğu haberleri çıkarken yeni bir gelişme yaşandı.

LIVERPOOL, MANU'YU GERİDE BIRAKTI

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Liverpool'un, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi konusunda ezeli rakibi Manchester United'ı geride bıraktığı ve daha avantajlı olduğu aktarıldı.

NAPOLI YENİ SÖZLEŞME İSTİYOR

Öte yandan Napoli'nin de, Kim Min Jae ile yeni bir sözleşme imzalamak istediği ve başarılı ismin serbest kalma maddesini 80 milyon euro'ya çıkarmak istediği öne sürüldü.

PSG DE TRANSFER İÇİN DEVREDE

Kim Min Jae'nin adı Liverpool ve Manchester United dışında Paris Saint-Germain ile de anılıyor.

BU SEZON PEFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ve takımına odaklanmak istediğini söylemişti.

Bu sezon Napoli'de 36 maça çıkan Kim Min Jae, 2 kez gol sevinci yaşadı.