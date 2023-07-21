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Spor

Kim Min-Jae: Tuchel nerede isterse orada oynarım

Bayern Münih'e transfer olan başarılı savunmacı Kim Min-Jae basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

21 Temmuz 2023 Cuma 21:25 - Güncelleme:
Kim Min-Jae: Tuchel nerede isterse orada oynarım
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Bu sezonun en pahalı transferlerinden biri olan eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae basın toplantısında konuştu.

"TUCHEL İLE UZUN SÜRE KONUŞTUK"

Bayern Münih'in nasıl bir defans sistemiyle oynayacağı sorusuna Kim Min-Jae, "Tuchel ile transferden önce uzun uzun konuştuk. Eğer üçlü sistemde oynarsak üçlüde oynarım, dörtlü oynarsak dörtlü sistemde oynarım. Eğer hoca beni sola koyarsa solda, sağa koyarsa sağda oynarım." ifadelerini kullandı.

"HALA İNGİLİZCE KONUŞUYORUZ"

Almanca'sının nasıl olduğu hakkında gelen soruya Min-Jae, "Hala İngilizce konuşuyoruz. Ama yakında burada Almanca iletişim kurmam gerekeceğine inanıyorum. O yüzden şimdiden gaza basıyorum." dedi.

"HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

Napoli dönemiyle ilgili gelen soruya Min-Jae, "33 yıl sonra şampiyonluğu kazandık ve her zaman her şeyimizi verdik. Artık bir FC Bayern oyuncusuyum. Koçun benden beklediği türden bir futbol oynayabilmem önemli." cevabını verdi.

"VATANI SAVUNMAK ÖNEMLİDİR"

Askerlikle ilgili gelen soruya Min-Jae, "Biz böyle yetiştirildik, vatanı savunmak önemlidir. Temel eğitim sırasında futbolla ilgisi olmayan her şeyi yaptım. 25 kiloluk sırt çantalarımızla ateş açtık ve uzun mesafeler, bazen 30 kilometre koştuk." dedi.

"BU LAKABI DOĞRULAMAK İSTİYORUM"

Kendisine "canavar" lakabı takıldığını ve bu konu hakkındaki düşünceleri sorulan Min-Jae, "Bunu çok olumlu karşılıyorum. Bir "canavar" lakabı varsa ne mutlu bana. Bunu Almanya'da doğrulamak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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