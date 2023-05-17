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Spor

Kim Min-Jae yerine Nelsson

İtalya Serie A'da 33 sezon sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin yıldız oyuncusu Kim-Min Jae, sezon sonunda Manchester United'a transfer olmak istiyor. Güney Koreli yıldızın olası ayrılığına karşın transfer çalışmalarına başlayan İtalyan ekibi, alternatiflerini belirledi. Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan Danimarkalı yıldız Victor Nelsson'un da Napoli'nin transfer listesinde olduğu iddia edildi.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:43 - Güncelleme:
Kim Min-Jae yerine Nelsson
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, tecrübeli stoperin yerine geçecek isimler aramaya başladı. Ajax'lı defans oyuncusu Jurrien Timber'ı listenin ilk sırasına yazdığı, alternatif isimlerden birinin de Victor Nelsson olduğu kaydedildi. Nelsson'un Napoli'nin stoper takviyesinin 3. adayı olduğu belirtildi.

Napoli'nin ilgilendiği diğer bir oyuncu ise Atalanta'dan Giorgio Scalvini.

25 MİLYON EURO'LUK MADDE

Sevilla da dahil bazı takımların dikkatini çekmeyi başaran Danimarkalı stoperin sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

GALATASARAY FORMASIYLA 77 MAÇ

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu bu sezon 32 maçta forma giyerken, 1 gol 1 asist kaydetti.

2021 yazında Kopenhag takımından sarı-kırmızılılara transfer olan Nelsson, ilk sezonunda Marcao ile büyük bir uyum yakalamıştı. Nelsson, Marcao ile yakaladığı uyumu Abdülkerim Bardakcı ile de yakalamayı başardı.

24 yaşındaki stoper, Galatasaray'da toplam 77 maça çıktı.

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