Kim Min-Jae yerine Nelsson

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, tecrübeli stoperin yerine geçecek isimler aramaya başladı. Ajax'lı defans oyuncusu Jurrien Timber'ı listenin ilk sırasına yazdığı, alternatif isimlerden birinin de Victor Nelsson olduğu kaydedildi. Nelsson'un Napoli'nin stoper takviyesinin 3. adayı olduğu belirtildi.

Napoli'nin ilgilendiği diğer bir oyuncu ise Atalanta'dan Giorgio Scalvini.

25 MİLYON EURO'LUK MADDE

Sevilla da dahil bazı takımların dikkatini çekmeyi başaran Danimarkalı stoperin sözleşmesinde 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

GALATASARAY FORMASIYLA 77 MAÇ

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu bu sezon 32 maçta forma giyerken, 1 gol 1 asist kaydetti.

2021 yazında Kopenhag takımından sarı-kırmızılılara transfer olan Nelsson, ilk sezonunda Marcao ile büyük bir uyum yakalamıştı. Nelsson, Marcao ile yakaladığı uyumu Abdülkerim Bardakcı ile de yakalamayı başardı.

24 yaşındaki stoper, Galatasaray'da toplam 77 maça çıktı.