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Spor

Kim Min-Jae'den Dünya Kupası açıklaması: Biraz endişeliyim

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2022 Cuma 18:39 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae özel bir röportaj verdi.

Güney Kore Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alacak 25 yaşındaki futbolcu, "Herkes Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ediyor. Ben ilk kez Dünya Kupası'nda oynayacağım ve bu nedenle biraz endişeliyim." dedi.

Napoli'ye adaptasyonu için konuşan Kim Min-Jae, "Hala öğrenmem ve geliştirmem gereken şeyler var. Teknik direktörün bana söylediği şeyleri tam olarak yapmaya çalıştım. Top bir lige adapte olmak zor ama koşulsuz olarak bunu sağlamam gerektiğini düşündüm. Ayak uyduramazsam, oynayamayacağımı düşündüm. Takım arkadaşlarım da bana yardım etti ve herkes bana çok iyi davrandı." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar İtalya Serie A'da en çok zorlandığı rakip sorulan başarılı futbolcu, "Olivier Giroud. Kaliteli, güçlü ve saf bir santrfor. Ona karşı pozisyonunuzu korumalı ve 90 dakika onu marke etmeye odaklanmalısınız." diye konuştu.

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