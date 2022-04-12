İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2022 Salı / 11 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,691
  • EURO
    15,9695
  • ALTIN
    921.904
  • BIST100
    2435.28
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kim Min-Jae'den haftaya damga vuran istatistik
Spor

Kim Min-Jae'den haftaya damga vuran istatistik

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Galatasaray derbisinde 13 top kazanırken, 14 pas arası yaptı ve bu iki veride stoper oyuncuları arasında haftanın en iyi rakamlarını yakaladı.

12 Nisan 2022 Salı 11:46 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 11:46
ABONE OL

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performans ve sergilediği mücadele ile taraftarların büyük beğenisini kazanan Kim Min-Jae, derbi maçındaki performansı ile taraflı tarafsız herkesten bir kez daha büyük övgü aldı.

Güney Koreli stoper, derbi karşılaşmasında yaptığı kritik müdahaleler ile sarı-kırmızılı ekibin net pozisyonlar yakalamasını önledi. Tecrübeli oyuncunun pazar günü oynanan maçta yakaladığı istatistikler de ne kadar değerli bir performans sergilediğini kanıtlar nitelikte.

Comparisonator'un verilerine göre Kim, Galatasaray karşılaşmasında 13 top kazanırken, 14 pas arası yapmayı başardı. Bu iki veride stoper oyuncuları arasında haftanın en iyi rakamlarını yakalayan Güney Koreli oyuncu, ayrıca kendi yarı sahasında pas hatası yapmadı ve 75 pasta 68 isabet sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.