Kim Min-Jae'den haftaya damga vuran istatistik

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performans ve sergilediği mücadele ile taraftarların büyük beğenisini kazanan Kim Min-Jae, derbi maçındaki performansı ile taraflı tarafsız herkesten bir kez daha büyük övgü aldı.

Güney Koreli stoper, derbi karşılaşmasında yaptığı kritik müdahaleler ile sarı-kırmızılı ekibin net pozisyonlar yakalamasını önledi. Tecrübeli oyuncunun pazar günü oynanan maçta yakaladığı istatistikler de ne kadar değerli bir performans sergilediğini kanıtlar nitelikte.

Comparisonator'un verilerine göre Kim, Galatasaray karşılaşmasında 13 top kazanırken, 14 pas arası yapmayı başardı. Bu iki veride stoper oyuncuları arasında haftanın en iyi rakamlarını yakalayan Güney Koreli oyuncu, ayrıca kendi yarı sahasında pas hatası yapmadı ve 75 pasta 68 isabet sağladı.