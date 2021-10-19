Kim Min-Jae'den Trabzonspor maçı açıklaması

DHA 19 Ekim 2021 Salı 18:29 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 18:29

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, açıklamalarda bulundu. Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında 2'nci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartın kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae, Trabzonspor maçında 2'nci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartın kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi. Futbolu her zaman kurallar dahilinde oynadığını söyleyen Güney Koreli oyuncu, "Erken kart görmem benim için sürpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar. Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye'de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda" diye konuştu.

"TAKIM OLARAK BU YAKLAŞIMA KARŞI NE YAPABİLİRDİK BİLMİYORUM"

Trabzonspor mücadelesinde takımını yalnız bıraktığından dolayı çok üzüldüğünü dile getiren Min-jae, "Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü" şeklinde konuştu.

"DEPLASMAN DÖNÜŞÜMÜZDE TARAFTARLARIMIZIN YANIMIZDA OLMASI BİZLERİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Fenerbahçeli taraftarların, Trabzonspor deplasmanı dönüşünde havalimanında yaptığı karşılama hakkında da düşüncelerini paylaşan Güney Koreli oyuncu, "Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız. Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı. Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz" ifadelerini kullandı.