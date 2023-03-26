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  • Kim Min Jae'den transfer söylentilerine sert çıkış! ''Bu saçmalıklardansa takıma odaklanıyorum''
Spor

Kim Min Jae'den transfer söylentilerine sert çıkış! ''Bu saçmalıklardansa takıma odaklanıyorum''

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye rekor bir bonservis bedeli le transfer olan Kim Min Jae, İtalya'da gösterdiği başarılı performans ile dünya devlerinin dikkatini çekmişti. Hakkında çıkan birçok transfer iddiası olan Kim Min Jae, bu durumdan rahatsız olduğunu ve takıma odaklanmak istediğini söyledi.

26 Mart 2023 Pazar 15:40 - Güncelleme:
Kim Min Jae'den transfer söylentilerine sert çıkış! ''Bu saçmalıklardansa takıma odaklanıyorum''
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Napoli'nin Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Kim Min Jae, başarılı performansını her geçen gün ileriye taşırken, transfer gündemini de meşgul etmeye devam ediyor.

Güney Koreli stoperin adı son aylarda Manchester United ve Real Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken, 2020 yılında kapısından döndüğü Tottenham'ın yeniden transfer listesine girdi.

26 yaşındaki futbolcu ise tüm bu söylentilerden rahatsızlık duyduğunu belirterek, geleceğiyle ilgili spekülasyonların son bulmasını istedi.

Güney Kore'nin Kolombiya ile 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçının ardından konuşan Kim Min Jae, transfer iddialarıyla ilgili olarak "Bu söylentiler hiç doğru değil. Takımıma odaklanmak istiyorum. Oynayacak çok turnuvam var. Keşke bu haberleri yaymasanız. Bu tür saçmalıklardansa takıma odaklanıyorum. Oynayacak çok önemli maçlarım var ve şu anda sadece Napoli'ye odaklanmak istiyorum." diye konuştu.

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