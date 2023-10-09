Kim Min-Jae'den yeni rekor! 157 isabetli pas

Almanya Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Bayern Münih'in Feiburg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min-Jae rekor kırdı.
Freiburg karşılaşmasında 181 kez topla buluşan Güney Koreli savunma oyuncusu, 157 pas isabetli ile oynadı ve Almanya Bundesliga'da sezonun isabetli pas rekorunu kırdı.
Kim Min-Jae'nin Freiburg maçı istatistikleri şu şekilde:
Topla buluşma: 181
Pas: 170 %92,4
Orta: 1
Top kapma: 0/2
İkili mücadele: 9/11
Pas arası: 4
Faul: 1
REKOR DRAGOVIC'TE
Rekorun, 2019 yılında Fortuna Düsseldorf'a karşı Bayer Leverkusen 04 formasıyla 178 pas kullanan Aleksandar Dragovic'e ait olduğu belirtildi.