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Spor

Kim Min-Jae'den yeni rekor! 157 isabetli pas

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-Jae, Bayern Münih forması ile Bundesliga'da rekor kırdı. Güney Koreli savunmacı Freiburg maçında 157 isabetli pasa imza attı.

9 Ekim 2023 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
Kim Min-Jae'den yeni rekor! 157 isabetli pas
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Almanya Bundesliga 7. hafta mücadelesinde Bayern Münih'in Feiburg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Fenerbahçeli eski oyuncu Kim Min-Jae rekor kırdı.

Freiburg karşılaşmasında 181 kez topla buluşan Güney Koreli savunma oyuncusu, 157 pas isabetli ile oynadı ve Almanya Bundesliga'da sezonun isabetli pas rekorunu kırdı.

Kim Min-Jae'nin Freiburg maçı istatistikleri şu şekilde:

Topla buluşma: 181

Pas: 170 %92,4

Orta: 1

Top kapma: 0/2

İkili mücadele: 9/11

Pas arası: 4

Faul: 1

REKOR DRAGOVIC'TE

Rekorun, 2019 yılında Fortuna Düsseldorf'a karşı Bayer Leverkusen 04 formasıyla 178 pas kullanan Aleksandar Dragovic'e ait olduğu belirtildi.

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