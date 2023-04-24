Kim Min Jae'nin son talibi Manchester City oldu

Napoli forması altında başarılı bir sezon geçiren Kim Min Jae için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

ÖNEMLİ EKİPLER DEVREDE

Daha önce Manchester United, Liverpool, PSG ve Tottenham gibi ekiplerin ilgilendiği yazılan Güney Koreli savunma oyuncusu için yeni bir iddia gündeme geldi.

MANCHESTER CITY YARIŞA DAHİL OLACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre, Manchester City'nin de 26 yaşındaki savunma oyuncusuna ilgi gösterdiği belirtildi.

SERBEST KALMA MADDESİ 45M€

Kim Min Jae'nin güçlü ve agresif bir savunma oyuncusu vurgulanırken, başarılı oyuncu için 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin olduğu kaydedildi. İngiliz basını, bu rakamı Manchester City için "düşük" olarak aktardı.

GUARDIOLA'NIN SAVUNMACILARI

Manchester City'nin elinde Ruben Dias, John Stones, Nathan Ake, Manuel Akanji, Aymeric Laporte olduğu hatırlatıldı. Ancak Pep Guardiola'nın bu isimlerden Laporte'nin ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü. Ayrıca İspanyol teknik adamın Stones ve Ake'yi savunmanın merkezi dışında da kullandığı kaydedildi.

PEP'İN BEĞENDİĞİ DİĞER İSİM

Öte yandan Pep Guardiola'nın beğendiği bir diğer merkez savunmanın da Josko Gvardiol olduğu belirtildi. Ancak Hırvat savunma oyuncusunun serbest kalma maddesinin yaklaşık 110 milyon euro olduğunun altı çizildi.

CHELSEA KADROSUNA KATMAK İSTEDİ

Chelsea'nin geçen yaz, Gvardiol ile ciddi şekilde ilgilendiği vurgulandı. Daha sonra savunmasını Benoit Badiashile ve Wesley Fofana ile takviye eden Londra temsilcisinin daha fazla merkez savunma oyuncusuna ihtiyaç duymayabileceği kaydedildi. Ancak Gvardiol için Avrupa'nın önemli kulüplerinin halen devrede olduğu iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Napoli forması altında bu sezon oldukça başarılı bir grafik çizen Kim Min Jae, çıktığı 40 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.