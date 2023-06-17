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Spor

Kim-Min jae'nin tercihi Bayern Münih

Serie A takımlarından Napoli'nin yıldız ismi Kim-Min jae, tercihini Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'ten yana kullandı.

17 Haziran 2023 Cumartesi 23:34 - Güncelleme:
Kim-Min jae'nin tercihi Bayern Münih
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Napoli forması giyen Kim Min Jae, transferde tercihini Bayern Münih'ten yana kullandı.

Napoli forması giyen Kim Min Jae, bir sonraki takımı için kararını verdi.

Foot Mercato'nun haberine göre, Güney Koreli savunma oyuncusunun, kendisini isteyen takımlar arasında tercihini Bayern Münih'ten yana kullandığı belirtildi.

Bayern Münih'in, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri iel son görüşmeleri yaptığı aktarıldı. Kim Min Jae'nin, Alman devinden senelik 10 milyon euro net maaş alacağı öne sürüldü.

Öte yandan Kim Min Jae ile ilgilenen Manchester United ve Newcastle United'ın, bu gelişmenin ardından alternatif isimlere yönelmesinin beklendiği kaydedildi.

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