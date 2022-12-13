Kim-Min Jae'ye büyük teklif! Dünya devi harekete geçti

Fenerbahçe 'nin Ağustos 2021'de Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği Kim Min-Jae kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bir sezonun ardından 18 milyon Euro civarından bir bonsevis bedeli karşılığında İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Min-Jae burada gösterdiği performans parmak ısırtıyor.

NAPOLİ SAVUNMASININ EN ÖNEMLİ İSMİ

Teknik Direktör Luciano Spaletti yönetiminde ligin zirvesinde yer alan Napoli, hücumdaki etkinliği kadar, savunmasının sağlamlığıyla da ön plana çıkıyor.

En yakın rakibi Milan'ın sekiz puan önünde yer alan Napoli, ligin en az gol yiyen takımlarından bir durumunda. Kim Min-Jae gösterdiği performansla Eylül ayında Serie A'da ayın oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Güney Koreli oyuncu gol yollarında da etkili bir performans gösteriyor. 26 yaşındaki başarılı savunmacı Serie A'da sahaya çıktığı 14 maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

REAL MADRİD DEVREDE

Kim Min-Jae'nin, Napoli'ye transfer olurken imzaladığı sözleşmede 45 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yer almıştı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Kim Min-Jae, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin transfer listesinde yer alıyor.

Kim Min-Jae'nin adı daha önce de Manchester United ile anılmıştı. İngiliz ekibinde Teknik Direktör Erik ten Hag, savunmadaki ideal ikili olarak Lisandro Martinez ve Raphael Varane'ı oynatıyor, ancak Fransız savunmacının sık sakatlıklar yaşaması, Hollandalı hocayı yeni bir arayışa itti.