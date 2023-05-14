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Spor

Kim Min Jae'ye Dünya devi talip

Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-jae, Napoli'de gösterdiği başarılı performansla transferde Manchester United'ın gözdesi haline geldi.

14 Mayıs 2023 Pazar 11:17 - Güncelleme:
Kim Min Jae'ye Dünya devi talip
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Napoli'nin geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den transfer ettiği ve bu sezonki Serie A şampiyonluğunda büyük payı olan Kim Min-jae için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Güney Koreli stoper için İngiliz devi Manchester United'ın devrede olduğu ve görüşmelerin ciddi boyutta ilerlediği iddia edildi.

"MANCHESTER UNITED KIM MIN JAE'Yİ İSTİYOR"

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 45 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödeyerek transferi bitirmek isteyen Manchester United, Kim Min-jae'nin menajerleriyle birkaç hafta önce görüşmelere başladı.

"DEVASA TEKLİF"

Haber'de; İngiliz kulübünün Güney Koreli stopere "devasa bir teklif" sunduğu iddia edildi. Öyle ki; anlaşma sağlanırsa Min-jae, Manchester United'ta bir yıldız forvetin alabileceği maaşa sahip olacak.

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