İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2023 Salı / 7 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1098
  • EURO
    20,7343
  • ALTIN
    1207.9
  • BIST100
    4936.65
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Kim Min Jae'ye Fransız talip!

Napoli'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae gösterdiği performans ile futbol kamuoyunun beğenesini toplamıştı. Sezon sonunda büyük bir bonservis getireceği düşünülen yıldız stoperin talipleri artıyor.

28 Mart 2023 Salı 15:31 - Güncelleme:
Kim Min Jae'ye Fransız talip!
ABONE OL

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, Serie A takımın gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinden ilgi görmeye devam ediyor.

Foot-Mercato'nun haberine göre, Napoli'de çok iyi sezon geçiren Kim Min Jae'ye Fransız devi Paris Saint-Germain talip oldu.

KİM MİN-JAE'NİN SÖZLEŞMESİNDE BİR MADDE VAR

Geçen yaz 18 milyon euroya alınan Güney Koreli defans oyuncusu, yeni takımına çabucak alıştı. Kim Min-jae'nin bu yaz iki haftalığına indirimli bir fiyatla başka bir takıma transfer olabileceği iddia edildi. Kim'in sözleşmesinde bulunan maddeye göre, oyuncu 1-15 Temmuz 2023 tarihleri aralığında yabancı kulüpler tarafından 45-50 milyon euroluk bir meblağ karşılığında transfer edilebilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.