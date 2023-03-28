Kim Min Jae'ye Fransız talip!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz yaz 18 milyon euroya Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, Serie A takımın gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinden ilgi görmeye devam ediyor.

Foot-Mercato'nun haberine göre, Napoli'de çok iyi sezon geçiren Kim Min Jae'ye Fransız devi Paris Saint-Germain talip oldu.

KİM MİN-JAE'NİN SÖZLEŞMESİNDE BİR MADDE VAR

Geçen yaz 18 milyon euroya alınan Güney Koreli defans oyuncusu, yeni takımına çabucak alıştı. Kim Min-jae'nin bu yaz iki haftalığına indirimli bir fiyatla başka bir takıma transfer olabileceği iddia edildi. Kim'in sözleşmesinde bulunan maddeye göre, oyuncu 1-15 Temmuz 2023 tarihleri aralığında yabancı kulüpler tarafından 45-50 milyon euroluk bir meblağ karşılığında transfer edilebilecek.