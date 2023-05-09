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Spor

Kim Min-Jae'ye kanca! Premier Lig devi harekete geçti

Napoli'nin Güney Koreli stoperi Kim-Min Jae, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Premier Lig devi başarılı stoper için büyük bir bonservis bedelini gözden çıkardı.

9 Mayıs 2023 Salı 13:00 - Güncelleme:
Kim Min-Jae'ye kanca! Premier Lig devi harekete geçti
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Premier Lig ekibi Manchester United, stoper mevkisi için bir numaralı aday olarak Napoli savunmacısı Kim Min-jae'yi görüyor.

Kırmızı Şeytanlar, Güney Koreli stoperin serbest kalma maddesindeki bedelin de üstüne çıkarak transferi tamamlamayı hesaplıyor.

BEDEL BELLİ

Temmuz ayının ilk 15 gününde 48 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan Kim Min-Jae'nin söz konusu tarih aralığında transferinin gerçekleşmesi bekleniyordu.

UNİTED ARTIRIYOR

Manchester United, bu süreçte oyuncuyu transfer edebilecek olmasına rağmen, rakiplerine kaptırmamak için Napoli'nin kapısını daha yüksek bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Manchester ekibi, Kim Min-jae için serbest kalma bedelinin de 15 milyon Euro üstüne çıkmayı planlıyor.

Buna göre Kırmızı Şeytanlar, İtalya Serie A şampiyonuna 63 milyon Euro'yu bulan bonservis bedeli önerecek.

FENERBAHÇE'NİN SONRAKİ SATIŞTAN PAYI VAR MI?

Kim Min-Jae ile ilgili çıkan transfer dedikodularının ardından Fenerbahçelilerin gözü de bu haberlere çevrildi. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı stoperin sonraki satışından pay olup olmadığını merak ediyor ancak Fenerbahçe Kulübü, Kim Min-Jae'nin transferi için KAP'a yaptığı bildirimde bu konuya dair bir bilgi geçmedi. Dolayısıyla Kanaryanın Güney Koreli savunmacının sonraki satıştan payı bulunmuyor.

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