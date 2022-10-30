Kim Min-Jae'den tüm Fenerbahçelileri yıkan haber! Bütün gerçekleri bir bir açıkladı...

Napoli'de performansıyla fırtına gibi esen Kim Min-Jae, transfer süreci hakkında itirafta bulundu. Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den sonra İtalyan ekibinden teklif geldiğinde bir an bile düşünmediğini söyledi.

KIM MIN-JAE, REKOR BEDELLE TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe, 2021'in yazında Kim Min-Jae'yi BJ Guoan'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Güney Koreli, Fenerbahçe'ye 18 milyon euro bonservis kazandırarak Napoli'ye transfer olmuştu.

KIM MIN-JAE'DEN TRANSFER İTİRAFI

Transfer süreci hakkında açıklamalarda bulunan Kim Min-Jae, Napoli'nin kendisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Güney Koreli savunma oyuncusu, "Türkiye'deki maceramdan sonra Napoli'den teklif geldiğini öğrendim ve kabul etmek için bir an bile tereddüt etmedim." ifadelerini kullandı.

NAPOLI KARNESİ

Kim Min-Jae, bu sezon Napoli formasıyla 16 resmi maçın 16'sında da ilk 11'de yer aldı ve toplam 1440 dakika süre aldı. 25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu performansıyla büyük beğeni topladı ve 2 golle skora etki etti.