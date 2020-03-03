03 Mart 2020 Salı 21:22 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 21:22

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya, Sırbistan ve Macaristan ile eşleştiğimiz kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Rakipleri değerlendiren Güneş, "Gruptaki takımların hepsi futbol kültürü olan, futbol geçmişi olan, üst düzey takımlar. Rusya, daha önce Uluslar Ligi'nde oynadık, son yıllarda çıkış yaptı, son Dünya Kupası'nda ev sahibi, farklı bir konumda. Sırbistan ve Macaristan'ın futbol geçmişi iyi, teknik anlamda iyi takımlar. Hem gruptan lider çıkmak, hem de tecrübe kazanmak istiyoruz. Seyahatlar açısından da olumlu tarafları var. Diğer gruplarda daha güçlü kalabilirdik ama seyahat anlamında iyi. Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız futbol önemli. Futbol anlamında güçlü kalmak istiyoruz. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında güzel dönem geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"FIFA'DA İLK 10'DA OLMAK İSTİYORUZ"

Korona salgını nedeniyle şu anda bir değişiklik gözükmediğini söyleyen deneyimli hoca, "Şu anda planlarda değişiklik yok. Servet bey ile, UEFA ile ilgili görüşme yaptık, her şeyi devam ettiriyorlar. 10 gün sonra, 15 gün sonra, 1 ay sonra ne olabilir, bilmiyorum. Bazı ülkelerde sıkıntı olursa, onlarda değişiklik olabilir. Şu anda rutin gidiyor. Ligin bitimiyle kampa gireceğiz. Oyuncuları takip ediyoruz, sakatlar var, iyileşecek olanlar var. Önümüzde hedefler var, ön hedef Avrupa Şampiyonası'nda kendimizi gösterip, üst turlara çıkmak. Sonra Uluslar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. FIFA sıralamasında ilk 10'da olmak istiyoruz. Futbol ülkesi olarak felsefemizi göstermek, oyuncu üretimini yapmak istiyoruz. Bunları 2-3 yıl içinde yaparsak... Bu arada ülke futbolu olarak üretime geçmek zorundayız." dedi.

Sakat oyuncuların durumu ile ilgili bilgi veren Şenol Güneş, "Ozan'ın durumu ciddi değil. Yusuf'un çalışmaları iyi gidiyor, ne zaman döner belli değil. Merih daha uzun vadeli görünüyor, iyileşir ama nasıl bir dönüş olur bakacağız. Abdülkadir maçlara başladı. Dorukhan da 1 ay içinde takımla çalışmalara başlayabilir." diye konuştu.

NİHAT ÖZDEMİR: "MİLLİ TAKIMA GÜVENİYORUZ"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise, "Rusya'nın gücü belli. Sırbistan, Macaristan, hepsi güçlü takımlar ama tek güzel yanı var, hepsi 2, 2,5 saatlik uçuş mesafesinde. Bu grupta lider olma şansımız var, biz milli takımımıza güveniyoruz. Bu yakaladığımız kadro, inşallah hem Avrupa Şampiyonası'nda, hem Uluslar Ligi'nde başarılı olacaktır." mesajını verdi.

Özdemir ayrıca, turnuvaya 100 gün kaldığını kaydederken, "Son 100 günün ülkemiz ve dünya açısından, bir virüs olayı var, umarım hepsi çözülür ve Avrupa Şampiyonası'na iyi başlangıç yaparız. İtalya maçına şu anda heyecanlanıyoruz. Eminim ki benim heyecalandığım kadar hocamız ve oyuncular da heyecan duyuyor. Allah yardımcımız olsun. Grubumuz zor, iyi sonuçlar alarak buradan çıkmaya bakacağız." dedi.