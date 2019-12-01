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Kimin gemisi batacak? Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11’ler

Bordo-Mavili ekip, saat 19.00’daki mücadelede güçlü rakibini yenip zirveye yürümek istiyor. Cim-Bom da zor deplasmanda 3 puanı hedefliyor.

  • Star Spor
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TRABZONSPOR ile Galatasaray bugün Medical park Stadı’nda 19.00’da kapışacak. Ali Palayık’ın yöneteceği karşılaşma 19.00’da başlayacak ve beIN Sports1’den naklen yayınlanacak. Kısıtlı imkanlarına rağmen bu sezon ligde başarılı bir grafik çizen evsahibi Trabzon, Galatasaray’ı yenip zirve yarışındaki iddiasını daha da kuvvetlendirmek istiyor.

EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Ligdeki son maçında evinde Başakşehir’e 1-0 yenilip zirve yarışında ağır yara alan 19 puanlı Galatasaray, 22 puanlı Trabzonspor’u devirip hem aranın açılmasını önlemek hem de yara sarmak hedefinde. Ancak Karadeniz temsilcisi Medical Park’ta son 3 maçtır rakibini yeniyor. Bordo-Mavililer bu maçları 2-0, 2-1 ve 4-0’lık sonuçlarla kazanmıştı.

TERİM-KARAMAN: 1-1

Trabzonspor ile Galatasaray bugün 128. kez karşılaşacak. 45 yıllık rekabette CimBom 58-42 önde. Ligde de 92 maçta Aslan’ın 41-30 üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da oynanan maçlarda ev sahibi 46 maçta Cim-Bom’u 20 kez yendi 16 defa ise mağlup oldu. Teknik direktör Karaman ile Terim 2 kez birbirlerine rakip oldu. İkisi de birer kez kazandı.

MUHTEMEL 11’LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Hüseyin, Kamil Ahmet, Mikel, Hosseini, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer, Adem

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