Yaz transfer döneminin bitimine 1 aydan az süre kala gündem hareketlenmeye başladı. Dünyaca ünlü yıldızlarda Süper Lig devleriyle anılmaya devam ediyor. Atletico Madrid'in kadroda düşünmediği yıldız oyuncu Correa da bu isimlerden biri.

ATLETİCO MADRİD CORREA'YI KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İspanyol devi yıldız kanat oyuncusunu kadroda düşünmediği biliniyor. Bu gelişmeden sonra Correa için takımlar menajeri ile temasa geçmeye başladı. Arjantinli kanat oyuncusunun ise ilk düşüncesi takımda kalmak. Ancak Atletico Madrid'in kadroda istemediği Correa tekliflere de açık.

SÜPER LİG'E YOLU DÜŞEBİLİR

Correa'ya ise birçok takımın ilgisi olduğu aktarılırken, yıldız oyuncunun kısa sürede kararını vermesi bekleniyor. Arjantinli oyuncu için Beşiktaş'ın yanı sıra River Plate ve Al-Ittihad takımlarının da devrede olduğu haberleri var. Ancak Correa'nın Avrupa'da kalmak istediği iddia ediliyor. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı vermesi ve Avrupa Kupaları'nda oynması da transferdeki bir diğer etken.

CORREA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Arjantinli yıldız, Atletico Madrid'de 422 maça çıktı. Deneyimli oyuncu bu süre içinde 80 gol, 60 asistlik performans sergiledi.