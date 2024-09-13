Yaz transfer dönemi tüm Avrupa'da sona erdi ve bazı yıldız oyuncular da beklenmedik şekilde boşta kaldı. Bunlardan belki de en beklenmeyeni Adrien Rabiot oldu. Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Fransız yıldız hiçbir takımla sözleşme imzalamadı. Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasının ardından, Arabistan ve Türkiye'den takımlarla da görüşen ancak anlaşamayan Rabiot için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY SON ANA KADAR BEKLEDİ

Transfer sezonunun başından beri Fransız yıldıza ilgisi olan Galatasaray, özellikle Avrupa'da transfer sezonu bittikten sonra Rabiot'ya imza attırmak yoğun çaba gösterdi ancak yüksek maliyetler bu transfere engel oldu. Rabot için, Fenerbahçe de bir dönem ilgi gösterdi ancak aynı nedenlerden dolayı bu iş olmadı.

İNGİLTERE'YE GİDİYOR

Adrien Rabiot'nun Ocak ayına kadar kimseyle sözleşme imzalamayacağı ve ara transferde Premier Lig'e gideceği öğrenildi. Fransız orta sahaya İngiltere'den Newcastle United ve Manchester United'ın talip olduğu bilgisi var. Rabiot'nun bu iki takım arasında karar verip imza atacağı ifade edildi.

2023/24 SEZONU KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Juventus ile tüm 35 maça çıkan 1.88'lik orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.