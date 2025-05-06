Sezon başında Beşiktaş'tan Hatayspor'a transfer olan Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 32 yaşındaki oyuncu yakın zamanda Hatayspor'dan ayrılabilir. Akdeniz ekibinde bekleneni sergileyemeyen Kamerunlu forvet rotasını başka yöne çevirme kararı aldı. Hatayspor da bu ayrılığa sıcak bakıyor.

ARABİSTAN'A DÖNÜYOR

Daha önce Arabistan'da 3 sezon Al Nassr forması giyen golcü futbolcu için rota yeniden oralar olacak gibi gözüküyor. Önümüzdeki sezon ülkemizden ayrılacak olan Aboubakar ile Çin ve Arabistan ekipleri ilgileniyor. Yıldız oyuncunun ise yeniden Arabistan'a dönmeye daha yakın gelen haberler arasında.

ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI

Aboubakar, Hatayspor ile çıktığı 28 maçta 8 gol ve 2 asist ile oynadı. Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'ta geçen sezon oynadığı 34 maçta 15 gole katkı sağlamıştı.