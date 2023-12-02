King gidiyor, Promes geliyor!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim, kadrodan ayrılacak ve katılacak isimleri netleştirdi. Joshua King için İngiliz kulübüyle anlaşan Fenerbahçe, yerine transfer edilecek kanat oyuncusunu belirledi: Quincy Anton Promes...

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler kadroda önemli değişikliklere gidiyor.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte eksik bölgelere takviye yapmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar kadrodan ayrılacak isimleri belirledi. Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılacak oyunculardan biri de Joshua King...

İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Norveçli yıldız oyuncu beklentilerin altında kaldı. Bu sezon 10 maçta görev alan King, 4 gol katkısı sağladı. Kartal'ın ayrılığına onay verdiği oyuncunun piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro olarak gösteriliyor.

KING, SHEFFIELD UNITED'A

Norveçli yıldız için sarı lacivertliler İngiliz ekiplerinden Sheffield United'la anlaştığı iddia edildi. Sarı lacivertliler takımdan ayrılacak isimlerin boşluklarını ocak ayında doldurmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin transferde ana hedefi stoper ve ön libero olsa da sol kanat takviyesinin de gündeme gelebileceği aktarıldı.

KING'IN YERİNE PROMES

King'in yerine Quincy Promes'in alınacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu için Spartak Moskova'yla görüşmeye başladığı da belirtildi.

Bu sezon 19 maçta görev alan 31 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol kanatta görev yapan Surinam asıllı Hollandalı futbolcunun piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Promes'in Spartak Moskova ile 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.