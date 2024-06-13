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Spor

Kingsley Coman transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman için ayrılık kararı çıktı. Fenerbahçe dahil birçok kulüp, Kingsley Coman için harekete geçti.

13 Haziran 2024 Perşembe 21:10 - Güncelleme:
Kingsley Coman transferi resmen bitti! Yüzyılın imzası: Havalimanı dolup taşacak
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Bu sezon ligde şampiyonluğu Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, gelecek sezon için harekete geçti. Alman devi, takımdaki birkaç oyuncu ile yollarını ayırıp, elde ettiği geliri yeni transferlere harcamak istiyor. Bavyera devinden ayrılması beklenen isimlerden biriside Kingsley Coman oldu. Fenerbahçe dahil Avrupa'da birçok kulüp, Fransız yıldız için harekete geçti.

BARÇA'DAN KINGSLEY COMAN HAREKATI!

Gelecek sezona hazırlanan Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı gündemine aldı. Sarı lacivertlilere, transferde Barcelona rakip oldu. Katalan devinde yeni teknik direktör Hansi Flick, yönetimden 28 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi istedi. Alman basınında çıkan haberlere göre; La Liga ekibi, Coman'ı kadrosuna katmaya çok yakın. EURO 2024'ten sonra imzaların atılması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Aktarılan haberlere göre; Fenerbahçe, Fransız yıldız için tüm şartları zorluyor. Fakat Bavyera devinde yıllık 17 milyon euro alan Coman'ın maaşı sarı lacivertli ekibin bütçesini aşıyor.

SEZON RAKAMLARI

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Coman bu sezon 27 maçta 1.737 dakika süre aldı. Fransız yıldız bu karşılaşmalarda 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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