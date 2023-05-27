Kingsley Coman'dan ilginç istatistik

Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih'te Coman için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Kingsley Coman, profesyonel kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu.

Profesyonel kariyerine PSG'de başlayan Fransız oyuncu 2 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra İtalyan devi Juventus'un yolunu tuttu. 2015 yılında Juventus'ta da zafere ulaşan başarılı futbolcu 1 sezon sonra Almanya devi Bayern'e transfer oldu. Bayern Münih'te de aynı istitrarı sürdüren Coman, 2016'dan beri Alman ekibiyle şampiyonluğa ulaşıyor.

26 yaşındaki oyuncu Bayern ile çıktığı 266 maçta 57 gol ve 63 asist yapma başarısı gösterdi.