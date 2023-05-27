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Spor

Kingsley Coman'dan ilginç istatistik

Bayern Münih'in başarılı futbolcusu Kingsley Coman için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. 26 yaşındaki başarılı forvet Kingsley Coman profesyonel kariyerine başladığından beri her sezon şampiyonluk yaşadı.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 20:19 - Güncelleme:
Kingsley Coman'dan ilginç istatistik
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Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayern Münih'te Coman için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Kingsley Coman, profesyonel kariyerine başladığından beri her sezon şampiyon oldu.

Profesyonel kariyerine PSG'de başlayan Fransız oyuncu 2 sezonu şampiyon tamamladıktan sonra İtalyan devi Juventus'un yolunu tuttu. 2015 yılında Juventus'ta da zafere ulaşan başarılı futbolcu 1 sezon sonra Almanya devi Bayern'e transfer oldu. Bayern Münih'te de aynı istitrarı sürdüren Coman, 2016'dan beri Alman ekibiyle şampiyonluğa ulaşıyor.

26 yaşındaki oyuncu Bayern ile çıktığı 266 maçta 57 gol ve 63 asist yapma başarısı gösterdi.

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