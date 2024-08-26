İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2024 Pazartesi / 21 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0043
  • EURO
    38,0085
  • ALTIN
    2754.74
  • BIST100
    9565.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kingsley Coman'dan sürpriz karar! Gemileri yaktı...
Spor

Kingsley Coman'dan sürpriz karar! Gemileri yaktı...

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Kingsley Coman, takımdan ayrılma kararı aldı. Fransız futbolcu, Fenerbahçe'nin de gündeminde bulunuyordu.

26 Ağustos 2024 Pazartesi 21:48 - Güncelleme:
Kingsley Coman'dan sürpriz karar! Gemileri yaktı...
ABONE OL

Teknik direktör Vincent Company'nin son maçta sonradan oyuna aldığı ve gönderilmesi konuşulan Kingsley Coman'dan flaş bir karar geldi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Fransız oyuncu, Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı.

Geleceğine henüz karar vermeyen Fransız oyuncu ile birkaç İngiliz kulübü ilgileniyor.

Öte yandan Alman basınında yer alan haberlere göre ise Coman'ın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Bayern'in oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık göndermeye sıcak bakıyor.

Bayern'İn yeni oyuncu transferi yapabiilmesi için böyle bir karar aldığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.