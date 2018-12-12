Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kingsley Coman'ın kariyeri sona erebilir

Bayern Münih’in 22 yaşındaki yıldızı Kingsley Coman, sakatlık problemi devam ettiği takdirde futbolu bırakabilir.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2017 yazında Juventus’tan transfer edilen ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Coman, bu sezon sadece 5 maçta forma giyerken, son 3 sezondur da sakatlıklarla boğuşuyor.

Artık ameliyat (İki kez oldu) olmaktan bıktığını söyleyen kanat oyuncusu, “Üçüncü ameliyatı olmak istemiyorum. Bu ameliyatlar beni köreltiyor. Belki de artık başka bir yaşam tarzına sahip olacağım ve futboldan uzaklaşacağım” dedi. 

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Moğol İmparatoru Ögeday’ın ölüm yıldönümü – Tarihte bugün 11 Aralık 1241

Moğol İmparatoru Ögeday’ın ölüm yıldönümü – Tarihte bugün 11 Aralık 1241

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA