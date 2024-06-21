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Spor

Kings'ten Malik Monk'a 78 milyon dolarlık sözleşme

NBA ekibi Sacramento Kings başarılı gardı Malik Monk ile dört yıl için 78 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

21 Haziran 2024 Cuma 11:02 - Güncelleme:
Kings'ten Malik Monk'a 78 milyon dolarlık sözleşme
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Sacramento Kings ve Malik Monk'ın, dört yıllığı 78 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştıkları bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Monk'un sözleşmesinin son yılında bir oyuncu opsiyonu bulunduğunu açıkladı.

Kings'in Monk'a CBA (toplu iş sözleşmesi) kapsamında izin verilen maksimum tutarı teklif ettiği ve tecrübeli oyuncuyu bu yaz serbest oyuncu olmaya hazırlanırken ikna etmeyi başardığı kaydedildi.

Monk, geçtiğimiz sezon 72 maçta 26.0 dakikada 15.4 sayı, 2.6 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamış ve Yılın Altıncı Adamı ödülü adaylığında Naz Reid'in ardından ikinci sırada yer almıştı.

Monk'ın sezonu iç yan bağlarının burkulması sebebiyle erken sona ermişti.

  • Sacramento Kings
  • Malik Monk

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