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Spor

Fatih Terim'den altyapı hocalarına Malik Karaahmet fırçası

Dün Başakşehir karşısında oynadığı futbolla göz dolduran Malik Karaahmet'in Galatasaray'da değerlendirilmemesi Fatih Terim'in tepkisini çekti.

22.01.2020  14:18 - Güncelleme: 22.01.2020  14:21

TM Dijital Haber Merkezi

Dün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig ekibi Başakşehir’le 0-0 berabere kalarak tarih yazan ve çeyrek finale kalan Kırklarelispor’da 20 yaşındaki futbolcu Malik Karaahmet’in performansı bir hayli dikkat çekti.

MALİK KARAAHMET GALATASARAY'DA OYNADI AMA GÖRÜLMEDİ

Başakşehir’in tecrübeli defans oyuncusu Skrtel’i epey zorlayan Malik Karaahmet’in fizik kapasitesi beğeni toplarken oyuncunun Galatasaray’ın U19- U21 takımlarında oynamasına rağmen değerlendirilmemesi Fatih Terim’in tepkisi çekti. 0-0 biten karşılaşmanın ardından altyapı hocalarını haşlayan başarılı teknik adamın sezon biter bitmez radikal kararlar alacağı öğrenilirken, 20 yaşındaki futbolcunun Kayserispor’la görüşmelere başladığı belirtildi.

Önümüzdeki sezon yabancı kuralının 10’a düşüreceğini hesap eden Fatih Terim’in teknik heyet ve scout ekibine ‘yerli, yetenekli futbolcu istiyorum’ talimatı verdiği kaydedilirken, deneyimli çalıştırıcının altyapı antrenörlerine daha dikkatli olmaları konusunda talimat yağdırdığı bildirildi.

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