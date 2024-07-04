663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kayıtlar başladı

Farklı boylardaki pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor.

Kayıt işlemleri sırasında pehlivanların sağlık durumları ile el tırnakları kontrol ediliyor. Tırnakları uzun olan pehlivanların kayıt işlemleri yapılmıyor. Sporcular, tırnaklarını kesmesi için spor salonunun dışına çıkarılıyor. Kayıt işlemlerini tamamlayan pehlivanlar ise kura çekerek güreş sıralamasındaki yerini belirliyor.



Teşvik-1 boyda kayıt yaptıran Ramazan Öztürk, AA muhabirine, bu yıl Kırkpınar'a çok iyi hazırlandığını söyledi.

Er meydanına çıkmak için heyecanlı olduğunu ifade eden Ramazan Öztürk, tüm rakiplerine başarı diledi.



- MÜSABAKALAR ÖĞLEDEN SONRA BAŞLAYACAK



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun Kırkpınar'da format değişikliğine gitmesi dolayısıyla tarihinde ilk kez lig usulü puanlamayla sporcuların katılım hakkı elde ettiği organizasyonda güreşler bu yıl erken start alacak.

Normalde cuma günü başlayan güreşler, eleme müsabakaları nedeniyle bugün öğleden sonra gerçekleştirilecek.



Lig kapsamında düzenlenen güreşlerde topladığı puanlarla ilk 32'ye giren başpehlivanlar, Kırkpınar'a direkt katılım hakkı aldı. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılım hakkı elde edecek son 8 başpehlivan ise ön elemeler sonunda belli olacak.