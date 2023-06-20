Kırkpınar Toplantısı, Vali Kırbıyık başkanlığında yapıldı

Toplantıya Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın yanı sıra Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, ilgili kurum müdürleri ve diğer yetkililer katıldı. Toplantıda alt komisyonların kendi alanları ile ilgili aldığı kararlar ve yaptığı hazırlıklar değerlendirilerek, gerekli planlamalar yapıldı.

Toplantı esnasında bir değerlendirme yapan Vali Kürşat Kırbıyık, "Kırkpınar için bu ilin yöneticileri ve yetkilileri olarak en nitelikli, en güzel, en uygun organizasyonu icra etmek bizim sorumluluğumuz. Tabii bu işin bir de tarihi bir yükümlülüğü var, geleneksel anlamda da yükümlülüğü var. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ev sahipliği yapıyoruz. Bu tarihi yaşatmak ve daha da ilerletmek adına hepimizin koordinasyon ve eşgüdümü çok iyi sağlamamız gerekiyor. Herkesin bu sorumluluk duygusuyla hareket etmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"GÜREŞ SAHASININ SADECE GÜREŞÇİLERE AİT OLMASI GEREKİYOR"

Edirne'de kurumların Kırkpınar ile ilgili çok iyi bir kurumsal hafızaya sahip olduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, şunları söyledi:

"Tabii burada yıllardır iyi bir kurumsal hafıza birikmiş durumda. Yani Edirne Belediyesi'nin yüklendiği işlerle ilgili belli bir noktaya gelmiş. Diğer kurumlarımız da öyle. Aslında bir kabuk değişimi zamanındayız, gelecek yıl itibariyle formatta çok ciddi bir değişiklik yapıyor federasyonumuz. Stadın mevcut pozisyonu muhakkak gözden geçirilecektir. Orayla ilgili bir kabuk değişimi olacaktır. Tabii baktığınızda mevcut konumda her anlamda doğru planlama yaparak, parklanmadan girişlerin sağlıklı olarak yapılabilmesine kadar her türlü tedbiri alarak hizmet vermemiz gerekiyor. Yine güreşlerin de belli bir nizam çerçevesinde olması çok önemli. Güreş sahasının sadece güreşçilere ait olması gerekiyor. Bunu muhakkak suretle 3 gün boyunca başarmak durumundayız. Konuyla ilgili tüm birimlerimizin hazırlıklarını ona göre yapması gerekiyor. Bunun seyir zevkini de çok artıracağını düşünüyorum."

"MEMNUNİYETİ ARTIRMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Çoğu misafirin uzak mesafelerden geldiğini vurgulayan Vali Kırbıyık, "Bizim hizmet sunma noktasında asıl hedefleyeceğimiz kitle, izleyicilerimiz. Kendi imkanlarını zorlayarak gönül verdikleri yağlı güreşleri izlemek için burada oluyorlar. Bu misafirlerimiz bizim için çok daha önemli. Onların en rahat şartlarında güreşi izlemesi gerekir. Memnuniyeti artırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

"KIRKPINAR, GÜREŞİN OLİMPİYATI"

'Yağlı güreşlerde devlet desteğini en üst düzeyde almak durumundayız' diyen Vali Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Kırkpınar'ı yağlı güreşin olimpiyatı olarak nitelendiriliyoruz, onun için devlet desteğini en üst seviyede almamız lazım. Merkezi hükümetin kaynaklarından çok daha fazla yararlanmamız lazım. O işin anahtarını da federasyon olarak görüyoruz. Burada beklentilerin çok yüksek olması nedeniyle yapacağımız en ufak hata dahi göze batıyor. 662 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bunu yaşatmak anlamında herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Şimdi temel odağı burası olan doğrudan buraya odaklanan bir federasyonumuz var. Federasyonumuzun Kırkpınar ile özdeşleşmesinden biz mutlu oluruz. Belediye zaten bu işin doğal paydaşı, ayrılması mümkün değil. Belediyeyle birlikte Federasyonun daha fazla sorumluluk alacağı, daha fazla işin içine gireceği bir noktaya çekmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK VE KONTROLLE ARALIKSIZ SÜRMELİ"

Stat dışına da dikkat çeken Vali Kırbıyık, "Tabii sadece stat içinde değil, stat çevresinde de genel itibari ile gıda güvenliğinden tutun diğer alanlarda da kontrolleri aralıksız sürdürmemiz lazım. Güreşler devam ederken o sırada dışarıda inanılmaz bir kalabalık var. Dışarıda da bir hareketlilik yaşanıyor. Gerek güvenlik gerek diğer konularda da dışarıdaki hareketliliğe cevap verecek şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım" değerlendirmesini yaptı.

"KIRKPINAR, TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GÖZBEBEĞİ"

Geleneksel Kırkpınar kültürünü yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayan Kırbıyık, "Hepimizin Türk kültürünün gözbebeği olan bu etkinliği, yağlı güreşin zirvesini en nitelikli şekilde, en üst düzeyde yapmak gibi bir sorumluluğu var. Hepimiz bu sorumluluğun bilincindeyiz. Koordine ve iletişim halinde olmanın faydalı olacağını değerlendiriyorum. Tüm arkadaşlarımızın süreci hassasiyetle takip etmelerini bekliyoruz. Edirne denince akla gelen 2-3 kavramdan bir tanesi Kırkpınar. Aslında bu Edirne'nin zenginliğini gösteriyor. Selimiye'ye sahip olmasa, Kapıkule burada olmasa belki de insanların aklına gelecek ilk kavram olabilir Kırkpınar. Edirne zengin bir şehir olduğu için, bazen tarihiyle, bazen doğasıyla, bazen kültür varlıklarıyla akıllara birden fazla kavram gelebiliyor, ama bizim için marka değeri en yüksek unsurların başında Kırkpınar geliyor. Dolayısıyla bu marka değerini korumak, yükseltmek ve değer katmak hepimizin temel sorumluluğudur. İnşallah hem gelenekleri yaşatacağımız hem de sporun o mücadeleci ruhunu en üst seviyede yaşayabileceğimiz Kırkpınar'ı daha geride bırakacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu.