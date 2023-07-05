Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar tamam

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki sahaya gelen başpehlivanlar, yağlanarak son antrenmanlarını antrenörleri eşliğinde gerçekleştirdi.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Mustafa Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırkpınar'a hazır olduğunu söyledi.

"HEDEFİM UNVANIMI KORUMAK"

Yıl içinde yaşanan olayların kendisini psikolojik olarak yorduğunu belirten Taş, "İnşallah unvanımı koruyarak tekrar altın kemeri almak istiyorum. İyi bir sezon geçirdik çalıştık. İnşallah iki gün sonra da hakkımızda hayırlısı. Kader kısmete inanan insanlarız. İlk çıktığım senemde başpehlivan olmak nasip oldu. İnşallah bu geleneği devam ettirmek istiyorum. İkinci ve üçüncü kemeri almak nasip olur. Tüm sporcular ve arkadaşlarım için hakkımızda hayırlısı." diye konuştu.

Taş, yeni formatının Kırkpınar'ın atmosferini bozacağını öne sürdü.

Kırkpınar'dan önce çok fazla maç yaptıklarını ifade eden Taş, "Çok ciddi maçlar yaptık. Tabii kamp sürecimizi etkiledi ama Federasyon Başkanımızın bildiği bir şey vardır. Lig güreşlerinde çok talihsiz kuralar çektim. İyi rakiplerimizle erken eşleştiğimiz de oldu. Çok iyi bir sezon geçiremedim. Ama aşırı iyi hissediyorum kendimi, hazırım." dedi.

"İYİ HAZIRLANDIM"

Kırkpınar'da iki kez başpehlivan olma başarısı gösteren Orhan Okulu da lig güreşleri sezonunu çok iyi geçirdiğini, Kırkpınar'dan önce katıldığı 3 lig güreşinin 2'sini birinci bitirdiğini söyledi.

Sakatlık yaşamadan alnının akıyla altın kemeri alıp Antalya'ya götürmek istediğini belirten Okulu, "Bizim için sakatlıklar çok önemli. Parmağınızın ucunda bir şey olsa tutamıyorsunuz, çok zorlanıyorsun. Üç yıldır üst üste ameliyat oluyorum. Şu an hiçbir sakatlığım yok. İnşallah sakatlık olmadan bir Kırkpınar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Okulu, lig sisteminin güreşlere zevk getirdiğini, Kırkpınar'dan önce pehlivanların form tuttuğunu kaydetti.

"MAHCUP ETMEYECEĞİM"

Mehmet Yeşil Yeşil de yılbaşı itibarıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesine transfer olduğunu, Balıkesir halkını mahcup etmemek için elinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını ifade etti.

Hazırlıklarını güzel bir şekilde tamamladığını vurgulayan Yeşil, "Kariyerimin son yıllarına geldiğim bu noktada son bir kez daha kemer kazanmak istiyorum. Kapanışı güzel noktalamak adına mücadelemizi vereceğiz. Er meydanının hakkını vermeye çalışıyorum. Rekabet ve mücadele seviyem düştüğü anda noktalamak istiyorum güreşi. Er meydanında güreşecek tüm sporcu arkadaşlarıma sakatlık olmadan, tatlı rekabetli, güzel mücadelenin olduğu, saygının ve hoşgörünün olduğunu, centilmenliğin olduğu bir Kırkpınar diliyorum." diye konuştu.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Hüseyin Gümüşalan da altın kemeri kazanmak için Edirne'ye geldiğini, elinden gelen mücadeleyi vereceğini söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin pehlivanlar için olimpiyat olduğunu belirten Gümüşalan, "Bugün tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri almak için elimden geleni yapacağım. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum." diye konuştu.

Gümüşalan, lig sisteminin yağlı güreşe değer katarak seyircileri heyecanlandırdığını dile getirdi.