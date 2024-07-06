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Spor

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur tamamlandı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci turu sona erdi. 16 başpehlivan bir üst tura yükseldi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 17:52 - Güncelleme:
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci tur tamamlandı
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663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen 16 başpehlivan üçüncü tura yükseldi

Sarayiçi Er Meydanı'nda devam eden organizasyonun başpehlivanlık ikinci turu güreşleri için eşleşen başpehlivanlar salavatlandıktan sonra güreşe tutuştular.

Üçüncü tur müsabakaları normal süresi güreşseverin beklediği yüksek tempoda geçmedi. Pek çok pehlivana pasif güreştiği için kule hakemliğince ihtar verilirken, puanlama bölümü daha hareketli geçti.

Rakiplerini yenen İsmail Koç, Mustafa Taş, Enes Doğan, Serhat Gökmen, Osman Kan, Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz, Mustafa Arslan, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Yıldıray Akın, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Doğan Özkaya, Mustafa Batu ve Ertuğrul Dağdeviren üçüncü tura yükseldi.

Favori isimlerden İsmail Balaban, Mehmet Yeşil Yeşil ve Fatih Atlı ise elendi.

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